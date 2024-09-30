Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Пекине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Пекине.

Поражение в 1/4 финала ему нанес представитель Китая Ву Юнчаокете. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.

В мировом рейтинге Рублев занимает шестое место, китайский теннисист – 96-е.

Для россиянина матч был вторым за день. Начавшаяся накануне встреча второго круга с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной была прервана из-за дождя в первом сете, доигрывать ее пришлось в понедельник.