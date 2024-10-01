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Молодежная сборная России по футболу в октябре дважды сыграет с Китаем

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России, составленной из игроков 2004-2005 годов рождения, сыграют со сверстниками из КНР. Об этом сообщается на сайте РФС.

Между молодежными сборными России пройдут два матча – 11 и 14 октября. Игры состоятся на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Начало матчей – 7:30 мск. По просьбе китайской стороны, игры пройдут в закрытом формате, прямые трансляции не предусмотрены.

Китай РФС футбол
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