Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри в главном поединке турнира UFC 307 в США.

Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

На кону поединка стоял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Им владел Перейра, который, таким образом, в третий раз защитил титул.

На счету 37-летнего Перейры в смешанных единоборствах 12 побед и два поражения. 34-летний Раунтри проиграл в шестой раз, на его счету также 14 побед. Один бой с его участием признан несостоявшимся.