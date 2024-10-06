Поиск

Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри в главном поединке турнира UFC 307 в США.

Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

На кону поединка стоял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Им владел Перейра, который, таким образом, в третий раз защитил титул.

На счету 37-летнего Перейры в смешанных единоборствах 12 побед и два поражения. 34-летний Раунтри проиграл в шестой раз, на его счету также 14 побед. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

UFC Алекс Перейра Халил Раунтри
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Назван итоговый состав национальной команды России на октябрьский сбор

"Зенит" обыграл "Оренбург" и вернул себе лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл "Оренбург" и вернул себе лидерство в РПЛ

Футбольный клуб "Пари НН" уволил главного тренера

Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу

Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Шанхае

Российский футболист Головин продлил контракт с "Монако"

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Китае

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

Экс-чемпион WBA и IBF Гассиев проведет в Вене бой с датчанином Юнгквистом

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });