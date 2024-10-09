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Экс-наставник ЦСКА Гончаренко возглавил "Пари НН"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Белорус Виктор Гончаренко занял пост главного тренера "Пари НН", сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Контракт заключен на два года.

В этой должности Гончаренко сменил серба Сашу Илича, уволенного 5 октября.

Предыдущим клубом 47-летнего Гончаренко был екатеринбургский "Урал", который он покинул этим летом. Наибольших успехов Гончаренко добился с БАТЭ, под его руководством клуб шесть раз стал чемпионом Белоруссии, три раза – обладателем Суперкубка Белоруссии, один раз – Кубка Белоруссии. Московский ЦСКА Гончаренко привел к выигрышу Суперкубка России.

Виктор Гончаренко ЦСКА Пари НН футбол
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