Экс-наставник ЦСКА Гончаренко возглавил "Пари НН"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Белорус Виктор Гончаренко занял пост главного тренера "Пари НН", сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Контракт заключен на два года.

В этой должности Гончаренко сменил серба Сашу Илича, уволенного 5 октября.

Предыдущим клубом 47-летнего Гончаренко был екатеринбургский "Урал", который он покинул этим летом. Наибольших успехов Гончаренко добился с БАТЭ, под его руководством клуб шесть раз стал чемпионом Белоруссии, три раза – обладателем Суперкубка Белоруссии, один раз – Кубка Белоруссии. Московский ЦСКА Гончаренко привел к выигрышу Суперкубка России.