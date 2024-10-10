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Надаль объявил о завершении карьеры

Надаль объявил о завершении карьеры
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о том, что завершает выступления в профессиональном спорте.

"Большое спасибо всем!" - написал 38-летний спортсмен в соцсетях, прикрепив сообщение к видео, где уточнил, что последним турниром в его карьере будет Кубок Дэвиса. Слова благодарности испанец продублировал на нескольких языках мира.

"Это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной", - добавил теннисист.

Продолжительное время (209 недель) возглавлявший мировой рейтинг Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема. Чаще всего - 14 раз - Roland Garros во Франции. Этот турнир проходит на грунтовом покрытии и, благодаря многочисленным титулам в Париже, Надаль получил прозвище "Король грунта".

Надаль - двукратный олимпийский чемпион: в 2008 году он выиграл Олимпиаду в Пекине в одиночном разряде, в 2016 году в Рио-де-Жанейро - в парном.

В последние годы его Надаль стал выступать значительно реже, чем ранее. Это обусловлено травмами, операциями и необходимым периодом для восстановления.

Последний к настоящему моменту официальный матч с участием Надаля датирован 29 июля этого года, когда на Олимпиаде-2024 в Париже он со счетом 1:6, 4:6 уступил будущему триумфатору ОИ сербу Новаку Джоковичу.

В мировом рейтинге Надаль занимает сейчас 158-е место.

теннис Рафаэль Надаль
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