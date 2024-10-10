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Футболиста махачкалинского "Динамо" оштрафовали за неприличный жест

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Нападающий махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Абакар Гаджиев оштрафован на 250 тысяч рублей за поведение во время матча 11-го тура РПЛ против воронежского "Факела".

Игра проходила в Воронеже. Футболиста заменили на 66-й минуте; покидая поле, он показал местным болельщикам средний палец.

"Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф - 250 тысяч рублей", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Матч ТВ".

Матч завершился со счетом 1:1.

футбол РПЛ Артур Григорьянц Абакар Гаджиев
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