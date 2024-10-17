Поиск

Асбаров и Сидельников добились побед на турнире Ural FC 8 в Перми

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров добились побед в главных боях турнира Ural FC 8, который прошел в Перми.

Известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках Асбаров в главном бою турнира "Кубок Губернатора Пермского края" техническим нокаутом в третьем раунде победил британца Роберта Бордмана в поединке в тяжелом весе по специальным правилам Ural FC – по правилам ММА только в стойке. В активе Бордмана по шесть побед в боксе и в поединках на голых кулаках. Асбаров продолжает оставаться не знающим поражений.

По окончании боя Асбаров поблагодарил соперника.

"Он был единственным, кто согласился на поединок. Это очень крепкий парень!" - приводит слова Асбарова пресс-служба Ural FC.

"Хочу поблагодарить своего тренера Али Пидуриева, все благодаря ему. Я рад вернуться! Теперь будем драться чаще. Еще хочу вспомнить об Евгении Гончарове, он бросал мне вызов. Если твоя лига тебя отпускает, то welcome в Ural FC. Я тебя жду", - добавил Асбаров.

В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил экс-бойца Bellator и PFL американца Ракима Кливленда.

В главном карде турнира боец Ural Kali Fighter из Соликамска Сергей Пономарёв в поединке по правилам К1 раздельным решением победил австралийца Джейдена Эйнауда и завоевал пояс Ural FC в весе до 85 кг.

В рамках шоу Ural FC 8 свои бои провели еще восемь представителей Пермского края - Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артём Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев и Никита Шаршавин. Шадрин и Бизяев свои поединки проиграли, остальные бойцы добились побед.

ММА бокс Кирилл Степаненко Сослан Асбаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петр Фрадков выдвинут на пост главы ВФЛА

Малкин вторым из россиян достиг отметки 500 голов в НХЛ

Малкин вторым из россиян достиг отметки 500 голов в НХЛ

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру на турнире в Эр-Рияде

Черчесов оштрафован в Казахстане за шутку о местном языке

Черчесов оштрафован в Казахстане за шутку о местном языке

Поединок Мурата Гассиева перенесен из Вены в Ереван из-за проблем с визой

Федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома задумали объединить

Томас Тухель возглавил сборную Англии по футболу

Томас Тухель возглавил сборную Англии по футболу

Овечкин довел до 700 число голевых передач в НХЛ

Овечкин довел до 700 число голевых передач в НХЛ

Хет-трик Месси помог сборной Аргентины разгромить Боливию в отборе на ЧМ

Российским победителям Паралимпиады-2024 предложили выплатить по 4 млн рублей

Российским победителям Паралимпиады-2024 предложили выплатить по 4 млн рублей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });