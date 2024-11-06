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"Милан" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Милана" со счетом 3:1 взяли верх над "Реалом" в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Мадриде.

"Милан" вышел вперед на 12-й минуте благодаря голу Малика Тиау.

На 23-й минуте "Реалу" удалось отыграться: пенальти реализовал Винисиус Жуниор. Однако на 39-й минуте гол забил футболист "Милана" Альваро Морато, а на 73-й отличился его партнер по команде Тиджани Рейндерс.

"Милан" и "Реал" входят в группу команд, набравших по 6 очков и занимающих с 15 по 19 место.

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу.

Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Лига чемпионов футбол
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