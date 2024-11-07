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Определились соперники Медведева и Рублева по Итоговому турниру ATP

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные группы по итогам прошедшей в Турине жеребьевки Итогового турнира ATP.

Соперниками четвертой ракетки мира Медведева будут итальянец Янник Синнер (№1 в мировом рейтинге), американец Тэйлор Фриц (6), австралиец Алекс де Минор (8).

СпортДжокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмыЧитать подробнее

Девятая ракетка Рублев сыграет с немцем Александром Зверевым (2), испанцем Карлосом Алькаросом (3), норвежцем Каспером Руудом (7).

Итоговый турнир пройдет в Турине с 10 по 17 ноября. В нем традиционно принимают участие ТОП-8 теннисистов согласно рейтингу ATP.

Чаще всех турнир выигрывал серб Новак Джокович – семь раз, включая два предыдущих соревнования. Однако на этот раз он снялся с соревнования из-за травмы, что позволило сыграть в нем Рублеву.

Из нынешнего состава участников турнир ранее выигрывали двое – Зверев (2018, 2021) и Медведев (2020).

Андрей Рублев Даниил Медведев Новак Джокович теннис
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