Футболист ЦСКА Виллиан Роша отстранен на 3 игры за драку в матче со "Спартаком"

Игрок "Спартака" Руслан Литвинов получил двухматчевую дисквалификацию

Игрок ПФК ЦСКА Виллиан Роша Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на три игры защитника ЦСКА Виллиана Рошу за участие в драке в матче чемпионата России со "Спартаком". Об этом сообщает "Матч ТВ".

Еще один участник потасовки, спартаковец Руслан Литвинов отстранен на две игры.

Инцидент произошел в начале второго тайма матча, прошедшего на поле ЦСКА 2 ноября. По ходу потасовки Роша ударом кулаком попал в лицо защитника "Спартака" Срджана Бабича. Литвинов же в это время схватился рукой за лицо Роши.

"Заключение ЭСК для понимания: судья Сухой правильно удалил Литвинова. Мотивация — провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в лицо в агрессивной манере этой же рукой, совершенное после остановки игры", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также на заседании КДК изучали эпизод общения Роши с резервным судьей, которого бразилец схватил за руку уже после своего удаления.

"Мы посмотрели эпизод и решили, что не было физического воздействия в определенной мере, только агрессивное поведение в адрес судьи. Санкции применили к Роше по совокупности. Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ", - отметил Григорьянц.

Помимо Роши, удален за участие в драке был и Литвинов.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спартака".