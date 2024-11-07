Дегтярев заявил о планах выдвинуться на пост президента ОКР

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

"Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании. Президент России Владимир Владимирович Путин дал свое разрешение на участие в выборах", - сказал Дегтярев, заявление которого предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе Минспорта в четверг.

"Мы должны готовиться к работе с новым руководством Международного олимпийского комитета, выборы которого состоятся в марте 2025 года, и рассчитываем на встречное движение, ведь роль России в международной олимпийской семье невозможно игнорировать", - сказал министр.

Он также поблагодарил уходящего президента ОКР четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова за его работу. "Он руководил комитетом в очень сложные времена", - отметил Дегтярев.

Ранее в четверг стало известно о том, что действующий президент ОКР Станислав Поздняков сложит свои полномочия 13 ноября, а через месяц, 13 декабря, состоится Олимпийское собрание, которое проведет досрочные выборы нового главы. Кроме него уйдут в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин (с 13 ноября), генеральный директор Владимир Сенглеев (с 21 ноября).

Поздняков объяснял свое решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

17 октября во время заседания Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР. Президент РФ положительно отреагировал на это предложение.