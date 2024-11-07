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Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

Через месяц после этого будут избирать нового главу комитета

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сложит полномочия главы организации 13 ноября. Об этом сообщается на сайте ОКР.

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Также уйдут в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин - с 13 ноября, генеральный директор Владимир Сенглеев - с 21 ноября.

В свою очередь, 13 декабря состоится олимпийское собрание, в ходе которого выберут нового президента ОКР. Решение о проведении собрания было принято на прошедшем 7 ноября заседании исполкома ОКР.

В рамках Олимпийского собрания состоятся выборы президента ОКР, генерального директора, генерального секретаря, первого вице-президента и вице-президентов, членов Исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Ранее в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост президента ОКР. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение.

15 октября действующий президент Поздняков объявил о своей отставке после следующего Олимпийского собрания, которое должно провести досрочные выборы нового главы. Он объяснил это решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

Станислав Поздняков ОКР
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