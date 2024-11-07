Путин раскритиковал участие мужчин в соревнованиях среди женщин

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать традиционные ценности всеми доступными средствами, и выступил за чистоту современного спорта, когда мужчины будут соревноваться с мужчинами, женщины - с женщинами, а трансгендеры с себе подобными.

"Возможность мужчинам выступать в женских видах спорта - это просто убивает женский спорт, но если женщины участвуют в некоторых видах спорта - там штанга, бокс, борьба - ну, пускай женщины между собой соревнуются, а то, что он участвует, потому что объявил себя женщиной, нос сломал женщине, ну, это просто убивает женский спорт. Женщинам просто невозможно выступать в этом виде, ну чушь какая-то", - сказал Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи.

"Пускай эти люди между собой борются, объявили себя женщинами - ну, пускай. Ну, те, кто себя объявили, пускай борются между собой на олимпийских играх, также, как и те, кто справки берут, что с детства болели и употребляют какие-то препараты, которые дают явные преимущества против соревновательного процесса. Давайте между ними устраивать соревнования. Но это же естественно, просто, на мой взгляд, что здесь такого-то", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что все это сказанное не должно никого обижать, Путин сказал: "Как защищать свои ценности? Всеми доступными нам средствами".

Прошедшая в Париже Олимпиада-2024 оказалась богатой на скандальные ситуации. В центре внимания, в частности, оказался допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.