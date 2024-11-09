Дубль Батракова с пенальти принес "Локомотиву" победу над "Факелом" в РПЛ

Игрок ФК "Локомотив" Алексей Батраков Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 одолели воронежский "Факел" в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

Дубль в составе "Локомотива" оформил Алексей Батраков, оба гола забив с пенальти (29, 90+2 минуты). У "Факела" отличился Евгений Марков (84).

"Локомотив" набрал 34 очка и, опередив петербургский "Зенит" (33), поднялся на второе место. "Факел" - на 14-м месте, 12 очков.

Лидирует "Краснодар" (36), у которого, как и у "Зенита", есть игра в запасе.