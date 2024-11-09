Поиск

Дубль Батракова с пенальти принес "Локомотиву" победу над "Факелом" в РПЛ

Дубль Батракова с пенальти принес "Локомотиву" победу над "Факелом" в РПЛ
Игрок ФК "Локомотив" Алексей Батраков
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 одолели воронежский "Факел" в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

Дубль в составе "Локомотива" оформил Алексей Батраков, оба гола забив с пенальти (29, 90+2 минуты). У "Факела" отличился Евгений Марков (84).

"Локомотив" набрал 34 очка и, опередив петербургский "Зенит" (33), поднялся на второе место. "Факел" - на 14-м месте, 12 очков.

Лидирует "Краснодар" (36), у которого, как и у "Зенита", есть игра в запасе.

Локомотив Факел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Василий Шестаков переизбран на пост главы Международной федерации самбо

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

Панарин набрал 800-е очко в НХЛ

"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ

Дегтярев заявил о планах выдвинуться на пост президента ОКР

Футболист ЦСКА Виллиан Роша отстранен на 3 игры за драку в матче со "Спартаком"

Футболист ЦСКА Виллиан Роша отстранен на 3 игры за драку в матче со "Спартаком"

Определились соперники Медведева и Рублева по Итоговому турниру ATP

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

"Зенит" разгромил "Ахмат" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в четвертьфинальном матче Кубка России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });