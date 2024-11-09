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Пять золотых медалей завоевали россияне во второй день ЧМ по самбо

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали российские самбисты во второй соревновательный день проходящего в Астане чемпионата мира.

Обладателями наград высшего достоинства стали Сергей Рябов (весовая категория до 88 кг, спортсмен стал пятикратным чемпионом мира), Дмитрий Елисеев (до 98 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг), Олеся Посылкина (до 72 кг), Анжела Гаспарян (до 80 кг).

Серебряной медали добился Ролан Зиннатов (до 71 кг).

Бронзовыми призерами стали Александр Федоров (до 64 кг), Нина Сердюк (до 59 кг).

Впервые в программу чемпионата мира по самбо включены боевое самбо среди женщин и (медали разыграют в воскресенье) самбо слепых.

ЧМ в Астане проходит с 8 по 10 ноября, россияне выступают под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).

ФИАС самбо
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