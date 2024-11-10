Тяжеловес АСА Богытырев уверен, что в следующий раз Малыхин не оставит шансов Кейну

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес лиги Аса Адам Богатырев прокомментировал поражение своего соотечественника Анатолия Малыхина в главном поединке турнира ONE 169 в Бангкоке с сенегальцом Умаром Кейном.

"Неприятно было наблюдать как проигрывает наш парень. Уверен если пересмотрит бой, он найдет свои ошибки, вернется и размажет его", - сказал Богатырев "Интерфаксу".

По его мнению, Малыхин отдал сопернику первые два раунда, в третьем был сильнее, четвертый прошел на равных.

"В пятом раунде по мне лучше был Кейн. По моим скромным ощущениям Анатолию не хватило развитий атак, плюс после каждой атаки ввалился вперед, тем самым давая восстановиться Кейну. Кроме того, за счет мощи соперника Анатолий сам будто бы уставал там, где планировалось восстановление. Не считаю, что Кейн сделал что-то большое, а наоборот Толя не доработал, чересчур заряжался на удар, поэтому не подобрал ключ", - отметил Богатырев.

На кону стоял чемпионский пояс ONE в тяжелом весе, принадлежавший россиянину. Малыхин лишился титула, новым чемпионом стал сенегалец.

Поражение стало для Малыхина первым в карьере, на его счету 14 побед. Кейн выиграл седьмой бой при одном поражении.