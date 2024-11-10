"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 взяли верх над грозненским "Ахматом" в 15-м туре чемпионата России.

Встреча состоялась в Грозном.

В составе "Зенита" голы провели Густаво Мантуан (9-я минута) и Матео Кассьера (21). Они ответили на точный удар Арсена Адамова (2).

"Зенит" набрал 36 очков и занимает второе место. По дополнительным показателям он уступает имеющему игру в запасе "Краснодару".

"Ахмат" - на 15-м месте, 9 очков.