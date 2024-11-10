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"Краснодар" сыграл вничью с "Рубином" и прервал 11-матчевую серию побед

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Матч 15-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Краснодаром" завершился со счетом 1:1.

Игра прошла в Казани.

На 18-й минуте Никола Чумич вывел "Рубин" вперед.

На 31-й минуте футболист "Рубина" Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти.

На 53-й минуте "Краснодар" сравнял счет благодаря точному удару Александра Черникова.

У "Краснодара" прервалась серия побед, составившая 11 матчей. Краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. На один балл команда опережает действующего чемпиона России петербургский "Зенит". "Рубин" - на седьмом месте, 19 очков.

Краснодар Рубин Зенит
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