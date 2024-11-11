Россияне выиграли медальный зачет ЧМ по самбо

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская команда заняла первое место в медальном зачете чемпионате мира по самбо в Астане, который завершился 10 ноября.

На счету россиян 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В заключительный, третий день соревнования российские самбисты завоевали семь золотых и две бронзовые медали.

Обладателями наград высшего достоинства стали Андрей Демидов (весовая категория - до 64 кг), Виктор Руденко (до 79 кг), Павел Селиванов (до 79 кг), Антон Коновалов (до 98 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг), София Истомина (до 65 кг).

Демидов, Руденко и Селиванов представляют самбо слепых, которое включено в программу чемпионата мира. В связи с этим, они стали первыми в истории чемпионами мира в этой дисциплине.

Бронзовыми призерами стали Татьяна Шуянова (до 59 кг), Мухтар Гамзаев (до 78 кг).