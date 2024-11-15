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Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Брунеем

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на товарищескую игру с Брунеем.

С первых минут в составе россиян на поле будут присутствовать следующие игроки: Илья Лантратов, Вячеслав Караваев, Валентин Пальцев, Евгений Морозов, Данил Круговой, Данил Пруцев, Александр Черников (капитан команды), Никита Кривцов, Иван Обляков, Федор Чалов, Андрей Мостовой.

Матч пройдет в Краснодаре в пятницу и стартует в 19:00 мск.

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