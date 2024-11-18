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Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК

Глава Минспорта РФ заявил о начале процесса сближения позиций с МОК
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что началось сближение позиций с Международным олимпийским комитетом (МОК), отметил необходимость в смягчении позиции МОК по отношению к российским спортсменам.

"Сближение позиций началось. (...) Считаю, что надо заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК", - сказал Дегтярев в понедельник на "Всероссийском форуме новых медиа", отвечая на вопрос о контактах с МОК.

Министр добавил, что необходимо также заняться смягчением позиции МОК по отношению к российским спортсменам.

Он отметил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.

Международный олимпийский комитет 12 октября прошлого года лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

Минспорта РФ МОК
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