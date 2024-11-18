Министр спорта заявил о диалоге с ВАДА по вопросу выплаты ежегодных взносов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия сохраняет диалог со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по поводу ежегодного взноса.

"Диалог идет, деньги есть. Пробный платеж в июне был проведен с огромным трудом. Все будет зависеть от позиции ВАДА по отношению к РУСАДА",- сказал Дегтярев в понедельник журналистам.

Россия не платила ежегодные взносы в ВАДА в 2023 году, также пока не был вынесен платеж за 2024 год. Минспорт в прошлом году просил пересмотреть расчет суммы взноса для России из-за того, что он привязан к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы, из которого РФ вышла в марте 2022 года.

"Россия не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны", - сообщали в Минспорта.

В декабре 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. После чего Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, но смягчил наказание до двухлетнего отстранения.

Санкции должны были закончиться в 2022 году, однако Россию так и не восстановили в правах. ВАДА заявляло, что Россия "не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за выявленных в сентябре 2022 года несоответствий в национальном законодательстве, которые не были устранены".