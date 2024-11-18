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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев перешел в "Сочи"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Хохлачев стал игроком "Сочи", сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги.

"Односторонний контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина подписан до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.

31-летний хоккеист является воспитанником московского "Спартака". В КХЛ также играл за петербургский СКА, омский "Авангард" и хабаровский "Амур", в НХЛ – за "Бостон". Кубок Гагарина он выиграл вместе со СКА и "Авангардом".

В общей сложности он провел в КХЛ 523 матча, в которых набрал 306 (119+187 по системе "гол+пас") очков.

КХЛ Кубок Гагарина хоккей Александр Хохлачев Континентальная хоккейная лига
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