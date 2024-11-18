Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев перешел в "Сочи"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Хохлачев стал игроком "Сочи", сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги.

"Односторонний контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина подписан до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.

31-летний хоккеист является воспитанником московского "Спартака". В КХЛ также играл за петербургский СКА, омский "Авангард" и хабаровский "Амур", в НХЛ – за "Бостон". Кубок Гагарина он выиграл вместе со СКА и "Авангардом".

В общей сложности он провел в КХЛ 523 матча, в которых набрал 306 (119+187 по системе "гол+пас") очков.