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Хавьер Маскерано возглавил "Интер Майами"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано занял пост главного тренера "Интера-Майами", сообщает пресс-служба клуба из США.

Контракт подписан сроком до 2027 года.

В составе "Интера Майами" играют экс-партнеры Маскерано по испанской "Барселоны" - Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес.

С "Барселоной" связана значительная часть игровой карьеры 40-летнего Маскерано, в этой команде он по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Испании, три раза – Суперкубок Испании, по два раза – Лигу чемпионов УЕФА и клубный ЧМ.

Также двукратный чемпион ОИ в составе олимпийской сборной Аргентины. Ее он возглавлял перед назначением в "Интер Майами".

Лионель Месси футбол Хавьер Маскерано Интер Майами
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