Поиск

Матвей Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч ЛЧ с "Баварией"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч Лиги чемпионов УЕФА против немецкой "Баварии".

Матч пройдет в Мюнхене во вторник и стартует в 23:00 мск.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ прошедшим летом из "Краснодара", воспитанником которого он является. В составе французской команды он провел пять официальных матчей, включая игру ЛЧ против испанской "Жироны" (1:0), пропустив два гола. Также на его счету товарищеская игра с австрийским "Штурмом" (2:2).

ПСЖ Пари Сен-Жермен футбол Матвей Сафонов Бавария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА разгромил "Рубин" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

В РФС пообещали помочь в расследовании озвученных самарским губернатором фактов коррупции

В РФС пообещали помочь в расследовании озвученных самарским губернатором фактов коррупции

Биатлонист Устюгов подал апелляцию решение CAS по золоту ОИ-2014

Биатлонист Устюгов лишится золота ОИ-2010 после решения CAS

Биатлонист Устюгов лишится золота ОИ-2010 после решения CAS

Cadillac c 2026 года будет выступать в "Формуле-1"

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

Московское "Динамо" упустило победу над "Факелом" в РПЛ

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });