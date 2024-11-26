Матвей Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч ЛЧ с "Баварией"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч Лиги чемпионов УЕФА против немецкой "Баварии".

Матч пройдет в Мюнхене во вторник и стартует в 23:00 мск.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ прошедшим летом из "Краснодара", воспитанником которого он является. В составе французской команды он провел пять официальных матчей, включая игру ЛЧ против испанской "Жироны" (1:0), пропустив два гола. Также на его счету товарищеская игра с австрийским "Штурмом" (2:2).