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ЦСКА разгромил "Рубин" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:0 выиграли у казанского "Рубина" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Москве.

Голы забили Келлвен (20-я минута), Аббосбек Файзуллаев (30) и Тамарлан Мусаев (38).

Первый матч в Казани завершился со счетом 0:0.

По сумме двух встреч сильнее оказался ЦСКА, он вышел в следующую стадию сетки РПЛ. "Рубин" вылетает в Путь регионов, где противостояния состоят из одного матча, проигравший выбывает из розыгрыша.

ЦСКА Рубин футбол Кубок России по футболу
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