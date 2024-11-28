Дегтярев осудил сменивших гражданство спортсменов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев негативно относится к практике смены российскими спортсменами гражданства и защищает тех, кто выступает под нейтральным флагом.

"Этих осуждаю. К тем, кто под другим флагом, есть вопросы в обществе", - сказал Дегтярев в интервью в эфире НТВ.

При этом он заступился за тех, кто на международных соревнованиях вынужден выступать под нейтральным флагом.

"Могу повторить позицию по нейтральным атлетам: мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным спортсменом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить на эту тему", - отметил министр.

"Ребята – граждане России, они от флага и гимна не отказывались, их его лишили. И вот как раз возвращение атрибутов – при победе наших спортсменов – это наша задача. Но она больше юридическая и политическая", - подчеркнул он.

Весной 2023 года МОК выступил с рекомендацией допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов.