Комитет РФС заявил, что нет оснований рассматривать заявление о коррупции в судействе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не имеет на данный момент оснований для рассмотрения заявления о коррупции в судейском корпусе, о котором заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Данный вопрос не входит в компетенцию контрольно-дисциплинарного комитета. У КДК нет оснований рассматривать данный вопрос", - сказал Григорьянц в четверг по итогам заседания КДК РФС, отвечая на вопрос о том, планируется ли рассмотреть заявление губернатора Самарской области о коррупции в футбольном судействе.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Согласно заявлению губернатора, самарский клуб из премьер-лиги "Крылья Советов" имеет долг 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Об этом ему сообщил неназванный функционер клуба. Губернатор призвал прекратить финансировать подобные теневые схемы за счет средств, которые направляются на развитие клубов.

После этого Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением, в котором пообещал помощь в расследовании озвученных Федорищевым фактов о коррупции. "Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы",- говорилось в заявлении.

В свою очередь, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ "разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе". Он подчеркнул, что заявление губернатора Самарской области необходимо рассматривать со всей серьезностью.

После заявления губернатора, по данным "Матч ТВ", два человека из финансового блока "Крыльев Советов" были уволены, в том числе финансовый директор клуба. Как отмечает издание, оба специалиста покинули самарский клуб по соглашению сторон. Генеральный директор Вадим Андреев продолжает работу.

Ранее глава региона анонсировал проверки расходования бюджетных средств профессиональными спортивными клубами. Дотации из регионального бюджета футбольному клубу "Крылья Советов", по словам губернатора, составили более 1,5 млрд рублей.