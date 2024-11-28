Россия сохранила за собой 34-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Национальная команда страны занимает 34-е место.

В ноябре россияне провели два товарищеских матча, разгромив Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Тооп-5 рейтинга осталось без изменений: лидирует Аргентина, вслед за ней идут Франция, Испания, Англия Бразилия.

Португалия и Нидерланды поднялись на одну строчку и занимают шестое и седьмое места соответственно. Бельгия опустилась с шестого на восьмое место. Девятую строчку занимает Италия на десятую с 11-й поднялась Германия.