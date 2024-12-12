На Сахалине в январе пройдут Российско-Китайские зимние игры

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Спортсмены, участвующие в Российско-Китайских молодежных зимних играх, начнут прибывать в Южно-Сахалинск с 4 января, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

"Сборные команды России начнут прибывать с 4 января. Китайская делегация прилетит 8 января. Российскую команду возглавит Алексей Морозов - заместитель министра спорта России, а китайскую - заместитель руководителя главного государственного управления по физкультуре и спорту КНР Лю Го Юн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка к играм, в которых примут участие 340 спортсменов из России и КНР, в Южно-Сахалинске завершается.

"На "Горном воздухе" (горнолыжный комплекс - ИФ) построили новую трассу для дисциплины "акробатика", а также три модульных здания для судейских бригад. На трамплинном комплексе "Высота" завершили реконструкцию трамплина К-70, установили новые экраны для трансляции соревнований. На лыже-биатлонном комплексе "Триумф" реконструировали трассу", - информирует пресс-служба.

На этих объектах уже идет подготовка трасс с использованием системы искусственного оснежения. Учебно-тренировочный центр "Восток" и ледовый дворец спорта "Кристалл" обновили, приобрели оборудование для организации и проведения соревнований и судейства.

Ранее сообщалось, что соревнования пройдут на пяти спортивных объектах в Южно-Сахалинске в девяти олимпийских видах зимнего спорта.

Для участников международных игр подготовили культурную программу. Состоится концерт российско-китайского симфонического оркестра, сольные концерты сахалинских оркестров - джазового и эстрадно-симфонического.

В преддверии спортивного праздника Южно-Сахалинск украсят. Церемония торжественного открытия игр пройдет 9 января в учебно-тренировочном центре "Восток". Безопасность будут обеспечивать 450 сотрудников полиции.

История Российско-Китайских молодежных игр берет начало с 2006 года - тогда проводились летние состязания. В 2016 году было принято решение проводить игры поочередно на территории России и Китая. Игры стали признанной площадкой для доброго общения, развития культурных связей и обмена спортивным опытом.

Раньше зимние игры проходили в Уфе и китайских городах Харбин и Чанчунь. Четвертые соревнования впервые принимает Южно-Сахалинск.