Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в чемпионском матче и стал новым обладателем мировой шахматной короны.

Он обыграл соперника в заключительной, 14-й партии матча. Гукеш играл черными фигурами, партия завершилась на 58-м ходу.

Счет в матче стал 7,5:6,5 в пользу представителя Индии.

Матч проходил в Сингапуре. Действующим обладателем мировой шахматной был Дин Лижэнь. В апреле прошлого года он победил российского гроссмейстера Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира. Этому матчу предшествовал отказ владевшего шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена от участия в чемпионском поединке.