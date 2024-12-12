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Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам

Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам
Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в чемпионском матче и стал новым обладателем мировой шахматной короны.

Он обыграл соперника в заключительной, 14-й партии матча. Гукеш играл черными фигурами, партия завершилась на 58-м ходу.

Счет в матче стал 7,5:6,5 в пользу представителя Индии.

Матч проходил в Сингапуре. Действующим обладателем мировой шахматной был Дин Лижэнь. В апреле прошлого года он победил российского гроссмейстера Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира. Этому матчу предшествовал отказ владевшего шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена от участия в чемпионском поединке.

шахматы Дин Лижэнь Гукеш Доммараджу
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