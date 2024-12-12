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Власти Петербурга к 2030 году обеспечат спортивной инфраструктурой 75% горожан

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга отремонтируют 400 спортивных площадок во дворах Петербурга в ближайшие годы, сообщил в ходе прямого эфира губернатор города Александр Беглов.

"Мы поставили себе задачу, чтобы до 2030 года 75% граждан были обеспечены соответствующей доступной спортивной инфраструктурой. Мы построим 20 многофункциональных спорткомплексов и отремонтируем более 400 спортивных площадок во дворах", - сказал Беглов.

Он сообщил, что также будет создаваться спортивная инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.

"Буквально месяц назад мы ввели большой спортивный комплекс для занятия спортом людей с ограниченными возможностями. Это 22 тыс. кв. м спортивных площадей", - напомнил губернатор.

Кроме того, в Петербурге будет развиваться дворовый спорт.

Александр Беглов Петербург
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