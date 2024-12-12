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Гол Федора Чалова помог ПАОКу разгромить "Ференцварош" в Лиге Европы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты греческого ПАОКа со счетом 5:0 победили венгерский "Ференцварош" в матче шестого тура основной стадии Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Салониках.

Один из голов забил российский нападающий Федор Чалов. Он начал игру в запасе, вышел на замену на 62-й минуте при счете 2:0 в пользу хозяев и на 76-й минуте довел счет до крупного.

Сейчас ПАОК занимает в турнирной таблице 22-е место, набрав 7 очков. "Ференцварош" - на 15-й строчке, 9 баллов.

26-летний Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА прошедшим летом. На его счету в греческом клубе три гола.

Федор Чалов УЕФА ЦСКА Ференцварош ПАОК Лига Европы УЕФА
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