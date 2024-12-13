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Дегтярев пообещал усилить штат юристов ОКР

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр спорта, новый президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо усилить команду юристов ОКР для защиты интересов российских спортсменов в международных инстанциях.

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"Качественное усиление юридической борьбы за возвращение российского флага на Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры - это важная составляющая нашего плана. Нам для этого придется усилить штат юристов, которые защищают интересы спортсменов в международных судах и иных инстанциях", - сказал он на Олимпийском собрании ОКР.

Его удивляет, что в штате ОКР осталось два юриста.

"Для эффективной реализации этих и других задач необходимо оптимизировать процессы управления в нашем национальном спорте, создать единый канал связи с международным спортивным сообществом. Сформировать одно окно и единый юридический медийный штаб по всем спортивным вопросам", - отметил Дегтярев. По его словам, это позволит вести многосторонние переговоры и постепенно расширять равноправное международное спортивное сотрудничество.

Дегтярев добавил, что новая стратегия развития ОКР предполагает снятие всех ограничений, полноценное участие спортсменов во всех международных состязаниях под национальным флагом России, интеграцию российского представительства в международные организации, восстановление статуса РУСАДА (антидопингового агентства РФ - ИФ) во Всемирном антидопинговом агентстве и признание ОКР в Международном олимпийском комитете.

17 октября на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР. Президент Владимир Путин это предложение поддержал. Позднее Дегтярев публично подтвердил свое участие в выборах главы комитета.

Кандидатуру Дегтярева выдвинули 22 спортивные федерации, всего участие министра спорта в выборах поддержали 33 члена ОКР. Дегтярев стал единственным кандидатом.

Предыдущий президент ОКР Станислав Поздняков сложил свои полномочия 13 ноября. Он занимал эту должность с 2018 года. Кроме Позднякова ушли в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин (с 13 ноября) и гендиректор Владимир Сенглеев (с 21 ноября).

Поздняков объяснил свое решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

Владимир Путин Михаил Дегтярев ОКР РУСАДА Станислав Поздняков
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