Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций

Также он сообщил о кулуарном желании мирового спорта вернуть РФ в международное Олимпийское движение

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на ежегодном Олимпийском собрании Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В кулуарах мирового спорта прямо заявляют о желании вернуть Россию в международное Олимпийское движение, заявил министр спорта России, кандидат на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Нам пора прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие из них, в том числе и члены МОК, давно поняли, что глобальный спорт без России не летит. Во время многочисленных неофициальных контактов они прямо говорят (...), что хотят возвращения России в международное олимпийское движение", - сказал Дегтярев на Олимпийском собрании ОКР в пятницу.

В рамках Олимпийского собрания в пятницу проходят выборы президента ОКР, генерального директора, генерального секретаря, первого вице-президента и вице-президентов, членов Исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

17 октября во время заседания президентского Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение. После разрешения президента Дегтярев официально подтвердил свое участие в выборах главы ОКР.

Кандидатуру Дегтярева выдвинули 22 спортивные федерации, всего его участие поддержали 33 члена ОКР. Он стал единственным кандидатом на пост главы организации.

Предыдущий президент ОКР Станислав Поздняков сложил свои полномочия 13 ноября, он занимал эту должность с 2018 года. Кроме него ушли в отставку: генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин (с 13 ноября), генеральный директор Владимир Сенглеев (с 21 ноября).

Поздняков объяснял свое решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".