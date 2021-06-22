Матвиенко призвала развивать детский футбол вместо закупки легионеров

"Или играйте, или не позорьтесь, вот правда", - отреагировала она на вылет сборной России из Евро-2020

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Подходы к развитию российского футбола надо в корне менять, необходимо сосредоточиться не на закупке легионеров, а на поддержке бесплатных детских спортшкол, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после вылета сборной России из чемпионата Европы-2020.

"У нас футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена", - сказала Матвиенко во вторник журналистам.

"Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хорошо играют в футбол? Это вопросы, наверное, к тренерам. Нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, а на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех, а не платных футбольных школ, куда трудно пробиться. На дворовом футболе, на семейном футболе, на народном футболе и на поиске и отборе этих звездочек футбольных, их сопровождении. Мне кажется, у нас здесь слом произошел", - заявила Матвиенко.

"Я думаю, что сейчас спортивные обозреватели препарируют все эти игры, разложат их по полочкам и поставят свой диагноз. Но я считаю, что как-то не очень была мотивирована наша команда, я не чувствовала этой воли к победе, понимания, чтобы любой ценой выиграть, добиться, победить. Я не знаю почему", - сказала Матвиенко.

Она привела в пример балетмейстера Бориса Эйфмана, который ездит по стране и ищет молодые таланты.

"Знаете, мне кажется, как только наша команда проигрывает, происходит некий эмоциональный спад у людей и спад настроения на какое-то время. Мы и в Советском Союзе не очень хорошо играли, и в свое время даже замеряли после проигрыша футбольной команды производительность труда - она несколько дней падала. Или играйте, или не позорьтесь, вот правда", - заявила Матвиенко.

В то же время она высказала мнение, что не надо отворачиваться от команды и отказываться болеть за нее. "Конечно, нам только и остаётся надеяться на лучшее и желать нашей команде победы", - сказала председатель Совета Федерации.

В понедельник сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в третьем туре Евро-2020 и, заняв четвертое место в группе, выбыла из турнира. Матч прошел в Копенгагене.

Ранее на турнире Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

Между тем, глава РФС Александр Дюков считает, что по горячим следам кадровые выводы делать неправильно, но результат сборной на Евро-2020 он назвал неудовлетворительным.

В свою очередь, главный тренер сборной России назвал матч против Дании лучшим по качеству, но на результат повлияла слабая реализация моментов.