Сборная России крупно проиграла Бельгии

Фото: Кирилл Кудрявцев/POOL/AFP via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от соперников из сборной Бельгии в первом своем матче в рамках чемпионата Европы.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 3:0 в пользу бельгийцев.

На 10-й минуте ворота Антона Шунина поразил Ромелу Лукаку, на 34-й – Тома Менье. На 88-й минуте вновь гол провел Лукаку.

По ходу первого тайма травмы в составе сборной России получили Далер Кузяев и Юрий Жирков, их заменили соответственно Денис Черышев и Вячеслав Караваев.

По ходу игры бельгийцы нанесли девять ударов по воротам россиян, пять из них пришлись в створ. На счету футболистов сборной России пять ударов, один - в створ. Причем этот удар и был самым опасным в исполнении россиян: его ударом головой с близкого расстояния в первом тайме нанес Марио Фернандес. Но голкипер Тибо Куртуа смог отразить выстрел.

Во втором тайме испанский рефери Антонио Матеу Лаос задействовал систему VAR и рассмотрел повтор спорного эпизода в штрафной площади сборной России. Однако пенальти после падения бельгийского игрока он назначать не стал.

На матче присутствовало 26 264 болельщика.

Команды являются участниками группы В. Ранее в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0). Теперь у Бельгии и Финляндии по 3 очка, Дания и Россия очков не набрали.

В следующем матче Россия играет с Финляндией, игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Бельгия в Копенгагене будет играть с Данией.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента.

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