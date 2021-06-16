Сборная России победила Финляндию

Фото: Kirill Kudryavtsev - Pool/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:0 победили соперников из сборной Финляндии в матче чемпионата Европы-2020. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Автор победного гола - Алексей Миранчук. Он отличился на второй компенсированной к первому тайму минуте. Этот гол стал первым для россиян на турнире.

В начале первого тайма россияне пропустили гол, но он не был засчитан. Задействовав систему VAR, нидерландский рефери Данни Маккели отменил гол: было положение "вне игры".

Ворота сборной России в этой игре защищал Матвей Сафонов, тогда как в предыдущей игре с Бельгии функции голкипера выполнял Антон Шунин.

Игра была омрачена травмой защитника сборной России Марио Фернадеса. Он был заменен в первом тайме после неудачного падения у ворот сборной Финляндии. Как сообщила вскоре пресс-служба сборной России, спортсмен, покинувший поле на носилках, доставлен в одну из петербургских больниц.

⚡️ У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.



Здоровья, Марио! ❤️#НашиПарни | #ФинляндияРоссия | 🇫🇮 0:1 🇷🇺 pic.twitter.com/rw6FmmGqLu — Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021

12 июня сборная России уступила здесь Бельгии со счетом 0:3.

Матчем Финляндия - Россия открылась программа второго тура группового этапа Евро-2020.

В группе В три команды набрали по 3 очка - Бельгия, Россия и Финляндия. Сборная Дании очков пока не набрала. У Бельгии и Дании имеется игра в запасе, матч между ними пройдет в четверг.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Дании. Матч состоится в Копенгагене 21 июня.