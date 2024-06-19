Сборная Германии победила Венгрию и обеспечила выход в плей-офф

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу со счетом 2:0 взяла верх над национальной командой Венгрии во втором туре чемпионата Европы.

Игра прошла в Штутгарте.

На 22-й минуте гол забил Джамал Мусиала, на 67-й отличился Илкай Гюндоган.

Эта вторая победа немецкой сборной на домашнем чемпионате континента. Ранее в матче открытия она с крупным счетом победила Шотландию – 5:1. Соответственно венгры проиграли второй матч подряд. До этого они со счетом 1:2 уступили Швейцарии.

Теперь у Германии 6 очков, она лидирует в группе А, немцы завоевали путевку в плей-офф. На второй строчке находится Швейцария (3 балла), которая в среду сыграет с Шотландией. У шотландцев и венгров очков пока нет.

В третьем туре Германия встретится с командой Швейцарии, Венгрия – с Шотландией.