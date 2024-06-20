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Сборные Дании и Англии сыграли вничью на Евро-2024

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Англии завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла во Франкфурте.

На 18-й минуте Харри Кейн вывел сборную Англии вперед, на 34-й Мортен Юльманн забил ответный гол.

После двух туров турнирное положение в группе С выглядит следующим образом: 1.Англия – 4 очка, 2.Дания – 2, 3.Словения – 2, 4.Сербия – 1.

В заключительном туре группового этапа Англия сыграет со Словенией, Дания – с Сербией, обе встречи состоятся 25 июня.

Англия Дания футбол Евро-2024
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