Сборная Испании победила Францию и вышла в финал Евро

Испания - Франция: полуфинал Евро-2024 Фото: Marvin Ibo Guengoer/GES Sportfoto via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 победили национальную команду Франции в полуфинале чемпионата Европы-2024.

На 9-й минуте Франция повела в счете благодаря голу Рандаля Коло Муани.

Испания отыгралась на 21-й минуте, отличился Ламин Ямаль. Он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы: ему 16 лет 362 дня. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену на Евро-2004 (18 лет 141 день).

Победный гол на 25-й минуте провел Дани Ольмо.

Игра прошла в Мюнхене.

В финале Испания сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия.