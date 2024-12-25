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Чемпион IBA Агрба включил Бетербиева и Бивола в тройку лучших боксеров 2024 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион IBА в весе до 67 кг, обладатель поясов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе, финалист Европейских игр-2019 боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба включил Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в тройку лучших боксеров мира в 2024 году.

"На первом месте Теренс Кроуфорд и его уникальная техника, тайминг, боевое мышление. На втором - Бетербиев. Панчер, каких в истории было не так много… Это боксер с таким зашкаливающим процентом нокаутов. В свои 39 лет он абсолютный чемпион мира и лучший в своей весовой категории. На третьем месте - Дмитрий Бивол. У него свой стиль, не похожий на других. До сих пор многие не могут его понять, он многим неудобен. Также Дмитрий всегда сохраняет концентрацию внимания на высоком уровне", - сказал Агрба "Интерфаксу".

Не знающий поражений на профессиональном ринге Кроуфорд – бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем и полусреднем дивизионах. В 2024 году Кроуфорд завоевал титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.

В уходящем году Бетербиев в январе в Бирмингеме досрочно победил обязательного претендента Каллума Смита. В октябре в Эр Рияде Бетербиев большинством решений судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. До встречи с Бетербиев Бивол 1 июня нокаутировал Малика Зинада. На 22 февраля у Бивола и Бетербиева запланировано проведение реванша.

Дмитрий Бивол IBA бокс Артур Бетербиев Харитон Агрба
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