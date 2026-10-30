ИИХФ в срочном порядке оценит решение CAS по российскому хоккею

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея в срочном порядке оценит шаги и время, необходимые для выполнения решения CAS о допуске к стартам. Об этом говорится в заявлении ИИХФ на сайте организации.

"Безопасность всех участников и целостность каждого чемпионата останутся в центре этой работы", - говорится в тексте обращения.

При этом ИИХФ выразила разочарование решением CAS.

"Хотя ИИХФ уважает авторитет CAS и будет действовать в соответствии с его решением, этот результат не устраняет опасения, которые легли в основу его оценок", - говорится в заявлении. "Решение также имеет существенные практические последствия для соревнований, уже находящихся на продвинутой стадии подготовки. Изменения в участии требуют обширной координации с соответствующими национальными ассоциациями-членами, организационными комитетами и принимающими органами, включая пересмотр форматов соревнований, расписаний, условий проезда и проживания, а также мер безопасности. Принятые CAS решения не учитывают практические аспекты, которые не могут быть реализованы немедленно", - посетовали в ИИХФ.

Ранее в пятницу министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев заявил о решении CAS обязать ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным стартам.