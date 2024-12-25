Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел из ЦСКА в "Авангард"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий Константин Окулов перешел из ЦСКА в омский "Авангард", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Трансфер состоялся в рамках обмена: из "Авангарда" в ЦСКА перешел американский форвард Коул Касселс.

29-летний Касселс проводит первый сезон в КХЛ, он отыграл 33 матча в составе "Авангарда". До этого он выступал в нескольких клубах Американской хоккейной лиги, а также в европейских лигах.

Окулов выступал за ЦСКА с 2017 года. Всего за армейский клуб он сыграл 492 матча и набрал 364 (133+231 по системе "гол+пас") очка. Вместе с ЦСКА 29-летний хоккеист выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России.