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Роман Ротенберг назвал "очень плохим" диагноз по травме Евгения Кузнецова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг предположил, что получивший по ходу игры с московским ЦСКА нападающий команды Евгений Кузнецов выбыл из строя надолго.

"К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду публично говорить ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову - сотрясение. Он был без сознания. Это уже пусть разбирают профессионалы", - приводит слова Ротенберга "Матч ТВ".

"Думаю, он выбыл надолго", - добавил он.

Игра прошла в среду в Москве. Кузнецов получил травму после силового приема со стороны соперника.

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