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Аршавин заявил о желании быть президентом "Зенита"

Аршавин заявил о желании быть президентом "Зенита"
Андрей Аршавин
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что хотел бы работать в качестве президента петербургского футбольного клуба.

"Если честно, всегда хотел быть президентом "Зенита". Это же круто - руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

В настоящий момент 43-летний Аршавин – заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию.

Будучи игроком "Зенита", Аршавин три раза стал чемпионом России, по разу завоевал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России.

Андрей Аршавин Зенит футбол
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