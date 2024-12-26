Женская сборная России по боксу выиграла международную матчевую встречу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная России стала победителем международной матчевой встречи по боксу в Серпухове. Участие в соревновании также приняли команды Узбекистана и Белоруссии.

В финальный день соревнования россиянки соперничали со спортсменками из Узбекистана, в рамках решающего противостояния прошло десять боев. До этого и Россия, и Узбекистан победили Белоруссию.

За победу в поединке присуждалось два очка, за поражение – одно. В результате сборная России победила Узбекистан со счетом 18:12.

Положение сборных по итогам матчевой встречи: 1. Россия - две победы. 2. Узбекистан - одна победа и одно поражение. 3. Беларусь - два поражения.

Главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов называл полезным для спортсменок турнир.

"Хотел бы поблагодарить команды, которые приехали на турнир, организаторов, потому что я знаю, как сложно в конце года что-то организовать. Состав команды Узбекистана на матчевой встрече был достаточно сильный: медалистки чемпионатов мира, чемпионки и призеры чемпионата Азии. В нашей команде есть спортсменки, чьим выступлением я доволен, есть те, кто не справился с заданием. Будем работать над ошибками на сборах перед чемпионатом мира", - приводит слова Муталибова пресс-служба Федерации бокса России.

"Считаю, что и эта встреча, и сборы в Китае были очень полезны в преддверии чемпионата. Ведь только соревнуясь с сильнейшими можно расти, а мы знаем, что азиаты – лидеры мирового женского бокса", - отметил тренер.

Цвета сборной России защищали Юлия Чумгалакова (48 кг), Рината Безель (50 кг), Анна Аэдма (52 кг), Дарья Пантелеева (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Нуне Асатрян (63 кг), Альбина Молдажанова (70 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Салтанат Меденова (81 кг), Мария Кучманова (81+ кг).