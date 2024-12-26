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Мовсесьян покинул пост спортивного директора ФК ЦСКА

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покинул свой пост, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба. Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи", - говорится в сообщении, в котором клуб пожелал Мовсесьяну успехов в дальнейшей карьере.

Согласно сообщению, это кадровое решение было принято по соглашению сторон.

49-летний Мовсесьян играл в ЦСКА в 1996-1997 годы.

ФК ЦСКА Андрей Мовсесьян ЦСКА футбол
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