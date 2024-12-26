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Пять российских футболистов отстранены за договорные матчи

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил отстранить пятерых отечественных футболистов от деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщается на сайте РФС.

Причина – организация договорных матчей.

Наказаны игроки "Нижнего Новгорода" после рассмотрения матчей Молодежного первенства России против "Ахмата" (1:1) и ЦСКА (1:8), сыгранных в рамках первого и второго туров соревнования соответственно.

Пожизненно отстранен Никита Милюков.

"Тот человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание – пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Это значит, что он никогда не сможет официально работать и играть в футбольном клубе. Надеюсь, этот случай станет хорошим уроком для молодых футболистов", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов отстранены на пять лет, из которых один год – реальное наказание, четыре – условное. Испытательный срок – два года.

Денис Чупрунов наказан на три года условно и оштрафован на 50 тыс. рублей. Испытательный срок – два года.

Кроме того, решено результат матча с "Ахматом" аннулировать, присудить нижегородцам поражение (0:3), сопернику – победу (3:0). Результат игры с ЦСКА останется в силе.

Матчи прошли весной.

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