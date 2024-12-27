Чемпион мира по хоккею Бурмистров перешел в "Динамо"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Бурмистров стал игроком "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Он подписал контракт с "Динамо" до конца нынешнего сезона.

Предыдущим клубом 33-летнего спортсмена был московский "Спартак". В прошлом сезоне он набрал 19 (2+17 по системе "гол+пас") очков.

Всего на его счету 484 игры в КХЛ, Бурмистров набрал 170 (50+120) очков. Он играл также в "Ак Барсе", "Салавате Юлаеве", "Металлурге".

В составе "Ак Барса" Бурмистров выиграл Кубок Гагарина-2018, в составе сборной России – чемпионом мира-2014.